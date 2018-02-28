На WorldSkills в Казани школьники примерят на себя будущую профессию

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). На XXXXV чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills¸ который пройдет в будущем году в Казани, для школьников и их родителей готовится особая программа. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала руководитель департамента по организации программы «Посетитель» Анна Рахметова.

«За четыре соревновательных дня 150 тыс. человек, а это дети и их родители, смогут посетить площадку "Казань Экспо". Сейчас она строится около аэропорта. Гости чемпионата не только посмотрят, как проходят соревнования, но и попробуют свои силы в некоторых рабочих специальностях в подготовленных зонах. Проще говоря, ребята смогут, например, профессионально собрать букет или попробовать себя в столярном деле», – сказала она.

По словам Рахметовой, также ожидается свыше 8 тыс. гостей из других субъектов Федерации, которые будут приглашены по линии Министерства образования России. Они смогут не только посетить чемпионат, но и ознакомиться с красотами Казани.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills – это всемирный конкурс рабочих профессий, где молодые специалисты в возрасте до 25 лет борются за звание лучшего мастера в своей специальности. В Казани он пройдет с 22 по 27 августа 2019 года.