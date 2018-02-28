Адель Вафин назначен советником ректора КФУ

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Бывший министр здравоохранения РТ назначен советником ректора КФУ Ильшата Гафурова, сообщает пресс-служба университета.

На новой должности Адель Вафин будет курировать вопросы, связанные с медицинским образованием и исследованиями в этой области, а также работой Университетской клиники.

Адель Вафин, благодаря своему опыту, окажет содействие эффективному развитию не только медицинского сектора КФУ, но и университета в целом, указано в сообщении пресс-службы.

14 февраля Адель Вафин ушел в отставку с поста министра здравоохранения РТ. Он занимал эту должность с 2013 года.