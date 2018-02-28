Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Высокопоставленного полицейского-растамана задержали в Татарстане, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

28-летний заместитель начальника полиции ОМВД России по Кукморскому району Рамиль Аглиуллин подозревается в незаконном обороте наркотиков и превышении служебных полномочий.

По версии следствия, в феврале этого года Рамиль Аглиуллин требовал у своего знакомого найти и передать ему 100 грамм марихуаны. О такой «необычной» просьбе мужчина сообщил в правоохранительные органы.

Оперативники сделали «муляж» наркотика, который мужчина передал Аглиуллину в одном из торгово-развлекательных центров Казани. В момент передачи свертков подозреваемого задержали. Также оперативники обыскали автомобиль задержанного, где обнаружили чуть больше семи грамм марихуаны.

Свою вину Рамиль Аглиуллин признал полностью. В свое оправдание он сказал, что наркотик ему нужен был не для продажи, а для личного потребления.

Полицейского-растамана обвиняют сразу по трем статья уголовного кодекса – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», «Покушение на незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и «Превышение служебных полномочий».

