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Компания в Лениногорске выплатит 1,4 млн рублей за слив сточных вод в реки

28 февраля 2018, 20:31

Организации выписан штраф в двойном размере за несанкционированную свалку и загрязнение рек Безымянная и Барсуча.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). На лениногорскую компанию наложен административный штраф в размере 1,4 млн рублей из-за несоблюдения экологических требований, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Инспекторы ведомства ранее выявили несанкционированную свалку отходов строительства. Также компания сбрасывала сточные воды в таком месте, откуда они затем попадали в реки Безымянную и Барсучу. Анализы отобранных проб показали превышение предельно-допустимых концентраций ряда опасных веществ.

Лениногорская компания должна была выплатить штраф в 700 тыс. рублей в течение 30 дней. Такой же срок давался на рекультивацию свалки. Компания не выполнила вовремя предписаний экологов и теперь понесет наказание в виде административного штрафа в размере 1,4 млн рублей.


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