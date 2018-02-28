Компания в Лениногорске выплатит 1,4 млн рублей за слив сточных вод в реки

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). На лениногорскую компанию наложен административный штраф в размере 1,4 млн рублей из-за несоблюдения экологических требований, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Инспекторы ведомства ранее выявили несанкционированную свалку отходов строительства. Также компания сбрасывала сточные воды в таком месте, откуда они затем попадали в реки Безымянную и Барсучу. Анализы отобранных проб показали превышение предельно-допустимых концентраций ряда опасных веществ.

Лениногорская компания должна была выплатить штраф в 700 тыс. рублей в течение 30 дней. Такой же срок давался на рекультивацию свалки. Компания не выполнила вовремя предписаний экологов и теперь понесет наказание в виде административного штрафа в размере 1,4 млн рублей.