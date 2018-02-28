В Набережных Челнах прошел хоккейный турнир на кубок ООО «КамАрсенал 16»

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на хоккейном корте «Юность» прошла церемония закрытия турнира по хоккею с шайбой на кубок ООО «КамАрсенал 16» среди команд возрастной группы 2001 – 2002 годов рождения, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Соревнования проходили с 21 по 27 февраля, в них участвовали команды «Юность», «Белые медведи», «Огонек» и «Исток». Инициаторами проведения турнира выступили ООО «КамАрсенал 16» и Центр подростково-молодежных клубов «Подросток» при поддержке Управления образования и по делам молодежи исполкома Набережных Челнов.

Призеры и участники турнира получили кубки, дипломы, медали и ценные призы. Были также награждены лучшие игроки турнира. Победителем турнира стала команда «Юность». Второе место – у «Белых медведей», третьим стал «Огонек». Последнее, четвертое место – у «Истока».

Лучшим игроком «Юности» признан Максим Калинин. У «Белых медведей» больше всего отличился Искандер Валиев, у «Огонька» – Егор Мухерев, а у «Истока» – Илья Драгунов. Лучшим вратарем турнира признан Артем Сергеев из «Белых медведей», лучшим защитником – Данил Мальцев из «Огонька», лучшим нападающим – Данила Кириллов из «Юности». А игрок «Истока» Дмитрий Фирсов получил приз зрительских симпатий.