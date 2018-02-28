Коллектив АО «Завод Элекон» выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Соколова

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Коллектив АО «Завод Элекон» выражает глубокие соболезнования родным и близким Соколова Олега Борисовича.

Соколов Олег Борисович являлся советником председателя Совета директоров АО «Завод Элекон». Рост и развитие предприятия в последние десятилетия было неразрывно связано с его именем. Он являлся мудрым наставником и вкладывал все силы в дело развития завода.

Руководство и работники предприятия искренне разделяют боль от невосполнимой утраты.

Прощание с усопшим пройдет 1 марта в 11.00 в селе Боровое Матюшино. В 12.00 — похороны на Арском кладбище. В 12.30 — поминки (ресторан «Катык», ул. Фатыха Амирхана, 31б).

Все желающие проститься с Олегом Борисовичем могут присутствовать.