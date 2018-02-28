АКИБАНК принимает заявки на «Семейную ипотеку с господдержкой» под 6 процентов годовых

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Ипотека будет доступна семьям, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.

Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 20 процентов. Минимальная сумма кредита 500 тыс. рублей, максимальная сумма — 3 млн рублей. Срок кредита — от 3 до 30 лет. В рамках кредита клиенты заемщики могут использовать материнский капитал. Первоначальный взнос не менее 20 процентов от стоимости недвижимого имущества.

В рамках государственной программы заемщики могут взять льготный кредит на покупку квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика, а также перекредитовать уже существующий кредит, оформленный ранее на покупку жилья в новостройке.

Подробности по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).

Справка:

Процентная ставка 6,0 процентов действует:

— в течение 3 лет с даты выдачи ипотечного кредита, в случае рождения у заемщика второго ребенка,

— в течение 5 лет с даты выдачи ипотечного кредита, в случае рождения у заемщика третьего ребенка,

— в течение 8 лет с даты выдачи ипотечного кредита, в случае рождения у заемщика третьего ребенка в течение срока действия процентной ставки.

После окончания срока действия процентной ставки (6 процентов годовых) процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ на дату подписания кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта.

Лицензия ЦБ РФ № 2587. ПАО «АКИБАНК».