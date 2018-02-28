Работы тюменских художников выставят в Елабуге

(Елабуга, 28 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 1 марта в Зале современного этноискусства Елабужского музея-заповедника откроется выставка графических и живописных работ художников Тюмени и Тюменской области. Это совместный проект ЕГМЗ и Тюменского регионального отделения Союза художников России.

Здесь будут представлены более 80 живописных и графических работ, произведений декоративно-прикладного искусства и скульптуры 38 мастеров. Среди них заслуженные художники России Александр Новик, Юрий Юдин, Александр Павлов, заслуженные работники культуры Сергей Перепелкин, Альфея Мухаметова.

Вместе с такими мастерами, как Юрий Рыбьяков, Вячеслав Сизов, Борис Паромов, в проекте участвуют молодые художники – выпускники художественных отделений тюменских вузов, сообщают в пресс-службе Елабужского музея-заповедника.

Выставка будет работать до 18 марта.