Нонна Гришаева отменила спектакли из-за серьезной болезни

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Актриса театра и кино Нонна Гришаева попала в больницу. Подписчикам в Instagram`e она рассказала о своем серьезном заболевании.



На опубликованном видеоролике актриса с капельницей в руке рассказывает хриплым голосом, что заболела «ужасно неприятной болезнью» – бронхитом. «Простите, друзья! Я честно, стараюсь», – подписала ролик Нонна Гришаева и сопроводила его хештегами «надоело болеть», «хочу на сцену», «спасибо докторам», «открытая клиника».



«Пожалуйста, простите меня, что не смогу сегодня играть, голоса совсем нет. Но завтра сделаю все возможное и невозможное, чтобы обрадовать зрителя», – пообещала своим поклонникам артистка.



Поклонники пожелали актрисе скорейшего выздоровления. «Скорейшего выздоровления!», «Поправляйтесь! Все будет Хорошо!», «Нона, желаю Вам больше не болеть. Выздоравливайте», – написали они.



Ранее сообщалось, что французский актер Жерар Депардье отменил гастроли по России из-за плохого самочувствия. Он должен был играть в постановке «Любовные письма».