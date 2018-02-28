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Экономика и финансы

Благодаря статусу ТОСЭР в Нижнекамске появятся 650 рабочих мест

28 февраля 2018, 11:28

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин сказал, что получены семь заявок от резидентов с общим объемом инвестиций 4,7 млрд рублей.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), который получил Нижнекамск, способствует появлению новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского муниципального района РТ со ссылкой на заявление Айдара Метшина.

«На сегодняшний день мы имеем семь заявок от резидентов в высокой степени готовности с общим объемом инвестиций 4,7 млрд рублей с созданием на территории Нижнекамска 650 рабочих мест», — сказал мэр Нижнекамска на совместном заседании коллегий Министерства экономики и Министерства промышленности и торговли РТ.

Он также отметил, что в планах — увеличение доли субъектов малого и среднего бизнеса в экономике города до четверти. В Нижнекамске создадут 3 тысячи рабочих мест, объем инвестиций составит 7,5 млрд рублей.


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