Благодаря статусу ТОСЭР в Нижнекамске появятся 650 рабочих мест

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), который получил Нижнекамск, способствует появлению новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского муниципального района РТ со ссылкой на заявление Айдара Метшина.

«На сегодняшний день мы имеем семь заявок от резидентов в высокой степени готовности с общим объемом инвестиций 4,7 млрд рублей с созданием на территории Нижнекамска 650 рабочих мест», — сказал мэр Нижнекамска на совместном заседании коллегий Министерства экономики и Министерства промышленности и торговли РТ.

Он также отметил, что в планах — увеличение доли субъектов малого и среднего бизнеса в экономике города до четверти. В Нижнекамске создадут 3 тысячи рабочих мест, объем инвестиций составит 7,5 млрд рублей.