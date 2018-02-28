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С рынков Казани сотрудники таможни изъяли санкционную продукцию

28 февраля 2018, 11:15

Изъятые у продавцов продукты были уничтожены на полигоне ТБО.

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). На рынках Казани сотрудники таможни изъяли санкционную продукцию, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Татарстанской таможни.

Транспортная прокуратура Татарстана совместно с сотрудниками республиканской таможни устроили проверочный рейд на продовольственных рынках Казани. В ходе проверок были выявлены продукты, запрещенные к ввозу на территорию Российской Федерации.

Всего сотрудники таможни и транспортной прокуратуры обнаружили на прилавках казанских рынков чуть меньше тонны польских фруктов. Санкционные яблоки и груши были изъяты и уничтожены на полигоне ТБО.
 


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