С рынков Казани сотрудники таможни изъяли санкционную продукцию

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). На рынках Казани сотрудники таможни изъяли санкционную продукцию, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Татарстанской таможни.

Транспортная прокуратура Татарстана совместно с сотрудниками республиканской таможни устроили проверочный рейд на продовольственных рынках Казани. В ходе проверок были выявлены продукты, запрещенные к ввозу на территорию Российской Федерации.

Всего сотрудники таможни и транспортной прокуратуры обнаружили на прилавках казанских рынков чуть меньше тонны польских фруктов. Санкционные яблоки и груши были изъяты и уничтожены на полигоне ТБО.

