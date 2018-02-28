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В Казанском зоопарке из-за морозов обезьян поят чаем с лимоном

28 февраля 2018, 11:18

Для животных увеличили порции корма, а в клетки зверинца добавили сена для утепления.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Сотрудники Казанского зоопарка предпринимают меры по защите животных от сильных морозов. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на пресс-службу зоопарка. 

Для животных зверинца увеличили порции корма, а в их клетки добавили сена, чтобы утеплить их, говорится в сообщении.  «А вот обезьянам в целях профилактики в нос закапывают иммуностимулирующие препараты и дают чай с лимоном. Помимо этого их рацион пополнили овощами и фруктами, которые богаты витаминами", - сообщает пресс-служба Казанского зоопарка.


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