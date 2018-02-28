В Казанском зоопарке из-за морозов обезьян поят чаем с лимоном

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Сотрудники Казанского зоопарка предпринимают меры по защите животных от сильных морозов. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Для животных зверинца увеличили порции корма, а в их клетки добавили сена, чтобы утеплить их, говорится в сообщении. «А вот обезьянам в целях профилактики в нос закапывают иммуностимулирующие препараты и дают чай с лимоном. Помимо этого их рацион пополнили овощами и фруктами, которые богаты витаминами", - сообщает пресс-служба Казанского зоопарка.