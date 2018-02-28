По Татарстану будет ездить «умное» маршрутное такси

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Ford Sollers планирует закончить работу над системой «умного» маршрутного такси в Татарстане в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-президента по информационным технологиям СП «Форд Соллерс» Ильи Стрыгина.

В настоящий момент система находится в разработке, но ее запуск в Елабуге и Набережных Челнах намечен на этот год, отметил представитель СП «Форд Соллерс».

«Один из потенциальных сервисов, который мы готовы реализовывать и предлагать нашим корпоративным заказчикам, — это умное маршрутное такси на базе микроавтобуса Ford Transit, который производится на нашем заводе в Елабуге, с мобильным приложением, которое обеспечит возможность бронирования места, отслеживания перемещения, прогноз прибытия на остановку» — сказал Стрыгин.

СП Ford Sollers создано осенью 2011 года Ford Motor Company и Sollers. Завод выпускает Ford Focus и Ford Mondeo во Всеволожске, Ford Fiesta и Ford EcoSport в Набережных Челнах, а также Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit в Елабуге.