Земные микроорганизмы могут выжить на спутнике Сатурна

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Некоторые земные бактерии способны выжить на одном из спутников Сатурна, сообщает ТАСС.

Ученые из Венского университета поместили три вида архей, простейших одноклеточных, в условия, близкие к предполагаемым условиям на спутнике Сатурна — Энцеладе. Микроорганизмы изучались при высоком давлении и температуре около 65 градусов по Цельсию.

Согласно исследованиям ученых, эти микроорганизмы способны адаптироваться в океане Энцелада, скрытом под толщей льда. Археи выделяют метан, и это стало причиной особого внимания к этим простейшим: изучение проб воды со спутника Сатурна, взятых автоматической станцией Cassini, выявило на нем следы метана и молекулярный водород.

«Часть метана, обнаруженного в пробах, взятых на Энцеладе, в принципе, может иметь биологическое происхождение», — прокомментировал ученый Саймон Риттман. Станции, отправляющиеся к спутникам Сатурна или Юпитера, должны быть укомплектованы специальной аппаратурой для определения происхождения метана, считает исследователь.

В 2020-х годах две автоматические межпланетные станции будут отправлены к спутникам Юпитера: Европе, Ганимеду и Калисто.