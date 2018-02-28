Главврач ДРКБ и гендиректор Центра неотложной медпомощи сошлись в баттле

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Главный врач Детской республиканской клинической больницы Минздрава РТ Рафаэль Шавалиев и гендиректор ООО «Центр неотложной медицинской помощи» Григорий Эйдлин приняли учатие в проекте «Живой баттл».

Темой вечера стала конкуренция государственной и частной медициной.

«Я за конкуренцию, которая позволяет сотрудничать и сравнивать. А еще за конкуренцию, которая позволяет готовить кадры. Частная медицина их сама не готовит, она ждет, пока государственная система подготовит их, и уже этим опытом кадры принимают на работу. Мы взаимодополняемые системы и не можем быть по отдельности», — сказал Шавалиев.

«Конкуренция будет, но она не должна быть борьбой за пациента, потому что у каждого из нас разный пациент, разные подходы, разные возможности оказания медицинской помощи. Я считаю, что платная медицина должна помогать бюджету, а бюджет должен помогать платной медицине», — подвел итоги Эйдлин.