Все новости Татарстан Россия

Культура

Милонов призвал Мединского отказать в прокате фильму о Цое

28 февраля 2018, 11:12

По словам депутата, искажение действительности в фильме может оскорбить поклонников русского рока.
Продюсера Воронову объявили в федеральный розыск по делу Серебренникова
Следственный комитет проверит изъятый у Серебренникова загранпаспорт
В России предлагают запретить приложения для онлайн-знакомств
Фильм «Красавица и чудовище» выйдет на экраны РФ с маркировкой «16+»
Конституция России не вошла в 100 главных документов российской истории

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал главу Минкультуры РФ Владимира Мединского не выдавать прокатное удостоверение фильму Кирилла Серебренникова о Викторе Цое, сообщает RT.

Автор письма утверждает, что фильм «Лето» снят на государственные деньги. Кроме того, в картине искажены события 30-летней давности.

По словам Виталия Милонова, сценарий фильма уже не раз подвергался резкой критике. Участники событий тех лет утверждают, что фильм не имеет ничего общего с реальностью. Парламентарий считает, что картину необходимо переснять, взяв за основу рекомендации резидентов Ленинградского рок-клуба.

Милонов также отметил, что рос именно в то самое время, когда формировался русский рок. Поэтому, по словам депутата, искажение действительности может оскорбить поклонников русского рока.

Ранее стало известно, что Рома Зверь и корейский актер Тео Ю сыграли главные роли в фильме о Цое.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter