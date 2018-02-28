Милонов призвал Мединского отказать в прокате фильму о Цое

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал главу Минкультуры РФ Владимира Мединского не выдавать прокатное удостоверение фильму Кирилла Серебренникова о Викторе Цое, сообщает RT.



Автор письма утверждает, что фильм «Лето» снят на государственные деньги. Кроме того, в картине искажены события 30-летней давности.



По словам Виталия Милонова, сценарий фильма уже не раз подвергался резкой критике. Участники событий тех лет утверждают, что фильм не имеет ничего общего с реальностью. Парламентарий считает, что картину необходимо переснять, взяв за основу рекомендации резидентов Ленинградского рок-клуба.



Милонов также отметил, что рос именно в то самое время, когда формировался русский рок. Поэтому, по словам депутата, искажение действительности может оскорбить поклонников русского рока.



Ранее стало известно, что Рома Зверь и корейский актер Тео Ю сыграли главные роли в фильме о Цое.