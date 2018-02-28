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В Челнах микроавтобус сбил девятилетнюю девочку

28 февраля 2018, 11:21

Ребенок с ушибом грудной клетки был доставлен в Камский детский медицинский центр.

(Набережные Челны, 28 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах микроавтобус сбил девочку, сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 27 февраля в 7.55 на улице Шамиля Усманова напротив дома № 119/22. 57-летний водитель автомобиля «Форд Транзит», двигаясь со стороны проспекта Яшьлек в направлении улицы Татарстан, совершил наезд на девятилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка с ушибом грудной клетки доставлена в Камский детский медицинский центр.


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