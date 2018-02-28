За 10 лет маткапитал в Елабуге получили более 5 тысяч женщин

(Елабуга, 28 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге за 10 лет в рамках федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» материнский капитал получили более 5,8 тыс. женщин. В прошлом году сертификат оформили 462 человека, сообщают в управлении Пенсионного фонда России по Елабужскому району.

В Елабуге 83 процента женщин уже распорядились средствами господдержки. «За 10 лет елабужским семьям, имеющим право на материнский капитал, было выплачено 2,262 млрд рублей, из них в 2017 году – 190 млн рублей», – сказала руководитель управления Елена Глинская.

Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий семьи, образование детей, формирование средств пенсионных накоплений мамы, а также реабилитацию ребенка-инвалида.

Кроме того, если в семье после 1 января 2018 года родился (усыновлен) второй ребенок, то она может получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Право на это имеют семьи, в которых доход на каждого человека за последние 12 месяцев был меньше 13 тыс. 713 рублей. Выплата производится, пока ребенок не достигнет 1,5 лет. В Татарстане размер выплаты составляет 8 тыс. 490 рублей.

