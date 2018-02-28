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Общество

За сутки автобусы в РТ совершили более 60 отклонений от назначенного маршрута

28 февраля 2018, 10:50

Для мониторинга ситуации на межмуниципальные маршруты по Татарстану вышли почти 140 автобусов.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). С помощью системы ГЛОНАСС удалось зафиксировать 62 отклонения автобусов с назначенного маршрута в РТ за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Мониторинг состояния транспортного комплекса вели 139 автобусов. Все они вышли на межмуниципальные маршруты по Татарстану.

За прошедшие сутки на республиканских дорогах работали почти 350 единиц снегоуборочной техники, в том числе на региональных — около 190.

Из аэропорта Казани выполнены 76 рейсов, в том числе четыре чартерных и семь международных. Отправлены более 3040 пассажиров, а в столицу РТ прибыли почти 2950 человек.


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