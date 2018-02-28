YouTube сможет создавать субтитры в прямом эфире

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Автоматические субтитры появятся в трансляциях YouTube Live, пишут «Известия».

Специалисты YouTube работают над расширением функционала хостинга и в ближайшие недели запустят функцию создания субтитров в режиме реального времени. Это возможно благодаря LASR — современной технологии распознавания речи. Количество ошибок и задержка в таких субтитрах будут близки к стандартам отрасли.

Другим нововведением станет возможность платных сообщений в чате трансляции. При помощи функции Super Chats такое сообщение будет отмечено и закреплено в чате на пять часов.