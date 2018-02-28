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Hi-Tech

YouTube сможет создавать субтитры в прямом эфире

28 февраля 2018, 11:31

Технология LASR позволит зрителям пользоваться субтитрами при просмотре live-трансляций.

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Автоматические субтитры появятся в трансляциях YouTube Live, пишут «Известия».

Специалисты YouTube работают над расширением функционала хостинга и в ближайшие недели запустят функцию создания субтитров в режиме реального времени. Это возможно благодаря LASR — современной технологии распознавания речи. Количество ошибок и задержка в таких субтитрах будут близки к стандартам отрасли.

Другим нововведением станет возможность платных сообщений в чате трансляции. При помощи функции Super Chats такое сообщение будет отмечено и закреплено в чате на пять часов.


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