В сельхозформированиях РТ используют более 120 измельчителей соломы

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). В сельхозформированиях Республики Татарстан эксплуатируется более 120 единиц измельчителей соломы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Такое оборудование имеется в хозяйствах Актанышского, Атнинского, Балтасинского, Высокогорского, Кукморского, Сабинского муниципальных районов республики, а также в ЗАО «Красный Восток Агро» и ЗАО «Агросила групп».

Солома служит в качестве подстилки в животноводческих помещениях, являясь по сранению с другими менее дорогим материалом, отмечают специалисты ведомства. Одно из требований к такому материалу — это способность быстро впитывать воду и удерживать ее в себе. Чем мельче измельченная масса соломы, тем лучше ее гигроскопичность, уточняют специалисты.