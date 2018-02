Режиссер фильмов об агенте 007 Льюис Гилберт скончался в 97 лет

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Британский режиссер, сценарист и продюсер Льюис Гилберт, работавший над тремя частями фильмов о Джеймсе Бонде, умер в Монако. Ему было 97 лет, сообщает РИА Новости.

Причины смерти не уточняются.

Гилберт снял три части фильмов об агенте 007 – «Живешь только дважды» в 1967 году, «Шпион, который меня любил» в 1977-м и «Лунный гонщик» (1979).

Льюис Гилберт родился 6 марта в 1920 году в Лондоне в семье артиста. Увлекся написанием сценариев и съемками кино после Второй мировой войны. Помимо лент о Бонде, Льюис Гилберт является автором комедийной мелодрамы «Алфи».

Продюсеры Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи отметили, что Гилберт был настоящим джентльменом и внес осуществимый вклад в киноиндустрию, включая киноленты о Бонде.

