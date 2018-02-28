(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). 19-летнюю жительницу Казани осудили за мошенничество в банковской сфере, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

19-летняя девушка была сотрудником одного из банков Казани. С августа по сентябрь прошлого года мошенница, пользуясь своим служебным положением, оформила два кредитных договора, используя паспортные данные третьих лиц. Она использовала ксерокопии паспортов клиентов банка и подделывала на банковских документах их подписи. В общей сложности девушка взяла кредитов на 72 тысячи рублей. Деньги девушка тратила на свои цели.

Злоумышленницу осудили по статье «Мошенничество». Суд назначил ей наказание в виде одного года и девяти месяцев ограничения свободы.

