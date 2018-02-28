Американцам запретили искать «оружие» в Google

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). В сервисе «Google Покупки» появился запрет искать продукты со словом «gun» (оружие) в названии, сообщает РБК.

Запрет действует на территории США и появился по ошибке. «Дело в человеческом факторе, появилось множество запросов на тему „активаторов спуска“ [для быстрой стрельбы]. Мы немедленно удалили эти результаты, поскольку они нарушают нашу политику», — объяснила компания Google в комментариях в социальной сети Twitter.

На данный момент в выдаче по такому запросу отсутствуют даже ссылки на игрушечные водные пистолеты, пистолеты для мыльных пузырей и американские группы Guns N Roses и Sex Pistols.

Специалисты Google уже работают над исправлением недоразумения.