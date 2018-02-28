На военной базе США 11 человек пострадали после вскрытия письма

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). У одиннадцати человек на военной базе в американском городе Арлингтоне после вскрытия подозрительного письма ухудшилось самочувствие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу местной службы пожарной охраны в социальной сети Twitter.

Письмо было открыто военными в одном из административных зданий базы, расположенного в штате Вирджиния. Вскоре после этого были госпитализированы три человека, их состояние на сегодняшний день отмечается как стабильное. У них, предположительно, ожоги рук, в том числе у одного из них носовое кровотечение, сообщил ранее американский телеканал CNN.