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На военной базе США 11 человек пострадали после вскрытия письма

28 февраля 2018, 11:12

У троих военнослужащих, предположительно, обожжены руки и у одного из них носовое кровотечение.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). У одиннадцати человек на военной базе в американском городе Арлингтоне после вскрытия подозрительного письма ухудшилось самочувствие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу местной службы пожарной охраны в социальной сети Twitter. 

Письмо было открыто военными в одном из административных зданий базы, расположенного в штате Вирджиния. Вскоре после этого были госпитализированы три человека, их состояние на сегодняшний день отмечается как стабильное. У них, предположительно, ожоги рук, в том числе у одного из них носовое кровотечение, сообщил ранее американский телеканал CNN.


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