Специалист по кибербезопасности нашел уязвимое место в Windows

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Специалист по кибербезопасности Набил Ахмед обнаружил уязвимость операционной системы Windows, которая позволяет хакерам вызывать на компьютерах жертв «синий экран смерти», сообщает информпортал «Экономика сегодня».

Проблема заключается в протоколе SMBv3, рассказал в своем блоге Набил Ахмед. Его уязвимость открывает хакерам доступ к оперативной памяти компьютеров, вследствие чего они могут вызвать на экраны мониторов BSOD (Blue Screen of Death) — уведомление об ошибке в Microsoft Windows, избавиться от которого можно только переустанавкой системы.

Угроза Blue Screen of Death присутствует в Windows 8.1 и на сервере Windows Server 2012 R2.