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Экономика и финансы

S&P заявил о росте рейтинга российских компаний

28 февраля 2018, 10:52

На один уровень свой кредитный рейтинг увеличили крупные госкомпании.

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Кредитные рейтинги нескольких крупных российских компаний повысило международное рейтинговое агентство Standart & Poor’s Global Ratings, сообщает ТАСС.

«Транснефть», «Русгидро» и РЖД получили рейтинг «ВВВ-», рейтинг компании «Газпром» в национальной и иностранной валютах — «ВВВ». У всех рейтингов «стабильный» прогноз.

Кредитный рейтинг РФ на данный момент повышен до «ВВВ-», это инвестиционный уровень. Это приведет к увеличению капитала, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Агентство отмечает прогноз по рейтингу РФ также как «стабильный».


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