S&P заявил о росте рейтинга российских компаний

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Кредитные рейтинги нескольких крупных российских компаний повысило международное рейтинговое агентство Standart & Poor’s Global Ratings, сообщает ТАСС.
«Транснефть», «Русгидро» и РЖД получили рейтинг «ВВВ-», рейтинг компании «Газпром» в национальной и иностранной валютах — «ВВВ». У всех рейтингов «стабильный» прогноз.
Кредитный рейтинг РФ на данный момент повышен до «ВВВ-», это инвестиционный уровень. Это приведет к увеличению капитала, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Агентство отмечает прогноз по рейтингу РФ также как «стабильный».