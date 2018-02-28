(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Машина «Скорой помощи» вылетела в кювет в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около четырех утра в Тукаевском районе республики. Предположительно, 54-летний водитель «Скорой помощи» по невыясненным причинам не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет.

Прибывшие на место аварии спасатели оказали всю необходимую помощь водителю и 25-летнему фельдшеру. После чего вытащили медицинский «УАЗик» на дорогу и поставили его на колеса. Автомобиль получил незначительные повреждения и смог покинуть место аварии самостоятельно.