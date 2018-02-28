Израильские хакеры из Cellebrite могут взломать защиту любого смартфона Apple

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Специалисты из израильской компании Cellebrite заявили о возможности взлома защиты любого смартфона Apple, сообщает РИА Новости.

Программисты из компании, расположенной в городе Петах-Тиква, научились взламывать гаджеты на базе iOS 11 и старых версий операционной системы. Они уже рекламируют свои услуги по разблокировке iPhone, iPad и iPod разных моделей. А источник в полиции утверждает, что специалисты из Cellebrite нашли уязвимые места в защите iPhone 8 и iPhone X.

Кстати, израильтяне активно сотрудничают с Правительством США. Например, 2 года назад американский суд постановил, что компания Apple должна предоставить следствию доступ к данным смартфона стрелка из Сан-Бернардино, но Apple обжаловала решение суда. В итоге ФБР отозвало иск и обратилось к хакерам из Cellebrite, которые сделали все необходимое.