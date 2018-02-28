Президент Казахстана: Сотрудничество с Россией выстроено на прочном фундаменте дружбы

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Сотрудничество Казахстана и России построено на прочном фундаменте дружбы и взаимопонимания. Об этом говорится в приветственном слове Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на международной конференции «Россия — Казахстан: союзничество, устремленное в будущее», сообщает РИА Новости.

Необходимо внедрять новые форматы сотрудничества, которые позволят в полной мере использовать потенциал отношений между двумя государствами, отметил он.

Конференция, в том числе, призвана внести вклад в развитие казахстанско-российских отношений, подчеркнул Нурсултан Назарбаев.