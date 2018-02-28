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Политика

Президент Казахстана: Сотрудничество с Россией выстроено на прочном фундаменте дружбы

28 февраля 2018, 10:02

Необходимо внедрять новые форматы сотрудничества, заявил Нурсултан Назарбаев.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Сотрудничество Казахстана и России построено на прочном фундаменте дружбы и взаимопонимания. Об этом говорится в приветственном слове Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на международной конференции «Россия — Казахстан: союзничество, устремленное в будущее», сообщает РИА Новости. 

Необходимо внедрять новые форматы сотрудничества, которые позволят в полной мере использовать потенциал отношений между двумя государствами, отметил он. 

Конференция, в том числе, призвана внести вклад в развитие казахстанско-российских отношений, подчеркнул Нурсултан Назарбаев.


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