(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). В России хотят внедрить систему платежей через мессенджеры. Сейчас эту идею обсуждают эксперты, рассказал РИА Новости первый заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ Максим Акимов.

При этом он отметил, что платежные карты вскоре серьезно изменятся из-за быстрого развития сервисов мгновенного обмена сообщениями. «Через смартфон можно будет все оплачивать и совершать многие юридические действия», — уверен Максим Акимов.

Он также рассказал, что цифровая экономика в России должна развиваться, в том числе в связи с тем, что государство должно быть независимым в вопросе платежей: «Россия — огромная страна, самая крупная по территории. Она входит в десятку самых населенных экономик мира. Поэтому Россия обязана иметь суверенную финансовую систему и созданные на ее основе приложения».

Подобная система под названием WeChat действует в Китае. Пользуясь ей, можно проводить различные денежные операции. Появится ли что-то подобное в России, Максим Акимов не уточнил.

Напомним, что сейчас доля компаний, использующих Национальную систему платежных карт, составляет 25 процентов. Правительство РФ планирует, что через 6 лет она возрастет до 90 процентов.