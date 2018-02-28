Население Камчатки стало увеличиваться впервые за 27 лет

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Впервые за 27 лет на Камчатке наблюдается миграционный прирост, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

В 2017 году население региона увеличилось на 544 человека, чего не было с 1991 года. «По итогам 2016 года миграционная убыль составляла 1 805 человек», — сказал глава региона.

В качестве факторов, повлиявших на миграционный прирост, Илюхин отмечает увеличение размера социальной поддержки. В 2017 году на эти цели было направлено почти 5 миллиардов рублей. «Особые меры господдержки в регионе действуют в отношении семей с детьми», — подчеркнул губернатор края.

На данный момент население Камчатки составляет около 320 тыс. человек.