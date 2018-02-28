Минздрав РФ намерен ужесточить ответственность за нарушения в работе ОМС

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Минздрав РФ планирует ужесточить ответственность страховщиков, которые работают в системе обязательного медстрахования (ОМС), за нарушения, выявленные в предоставляемых услугах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Поправки призваны установить обязанность страховщиков соответствовать целевым показателям, разработкой которых займется Минздрав. В проекте ведомства также будут описаны ответственность страховщика за экспертизу качества медпомощи и требования к эксперту, сообщает издание.