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Общество

Минздрав РФ намерен ужесточить ответственность за нарушения в работе ОМС

28 февраля 2018, 09:44

В проекте ведомства будут описаны ответственность страховщика за экспертизу качества медпомощи и требования к эксперту.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Минздрав РФ планирует ужесточить ответственность страховщиков, которые работают в системе обязательного медстрахования (ОМС), за нарушения, выявленные в предоставляемых услугах. Об этом сообщает «Коммерсантъ». 

Поправки призваны установить обязанность страховщиков соответствовать целевым показателям, разработкой которых займется Минздрав. В проекте ведомства также будут описаны ответственность страховщика за экспертизу качества медпомощи и требования к эксперту, сообщает издание.


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