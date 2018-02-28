В Крыму собираются судиться с Украиной

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Власти Крыма направят в суды Украины иски с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя экспертного совета по международно-правовым вопросам при Правительстве Крыма Александра Молохова.

В ноябре 2015 года украинские радикалы подорвали четыре ЛЭП, из-за чего Крым был полностью обесточен. Блэкаут удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста с Кубани.

«Мы готовим несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блэкаута. Среди наших потенциальных клиентов в том числе молокозавод в Алуште, у которого испортилась продукция из-за перебоев с электричеством. Мы готовим масштабное юридическое наступление», — цитирует агентство Молохова.

Иски будут подаваться в течение года, сказал он.

«Мы призываем людей, которые пострадали от блэкаута, обращаться в нашу рабочую группу. Мы столкнулись с тем, что многие люди побаиваются судиться с Украиной. У многих там остались какие-то связи, родственники, поэтому есть опасения. Мы понимаем этих людей, но у кого нет таких опасений, мы призываем присоединиться, потом будет поздно», — заметил Молохов.