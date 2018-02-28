В Якутии будет построена первая в РФ ветродизельная электростанция мощностью 3,9 МВт

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). В Республике Саха (Якутия) будет построена первая в России ветродизельная электростанция мощностью 3,9 МВт, сообщил на своем персональном сайте глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов.

Электростанция разместится в поселке Тикси Булунского района. В нее войдут 3 ветроэнергетические установки общей мощностью 900 кВт, дизель-генераторы общей мощностью 3 МВт, а также система распределения и аккумулирования электроэнергии. Все оборудование изготовлено по японским технологиям.

По словам исполнительного директора участвующей в проекте Организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (Япония) Такаши Омоте, после ввода электростанции в эксплуатацию годовое потребление дизельного топлива в районе снизится на 16 процентов.

Поскольку поселок Тикси расположен в Заполярье, погодные условия там экстремальные. Чтобы оборудование новой электростанции выдерживало их, все оно прошло испытания в специальных камерах. Исполнительный директор изготовившей его компании Takaoka Toko (Япония) Фукуо Аояги заявил, что эта энергосистема для полярных районов будет работать стабильно.

Строительство электростанции ведет компания «РусГидро». К декабрю строители планируют смонтировать ветроэнергетические установки и ЛЭП, а к концу 2019 года — дизель-генераторы, а также систему распределения и аккумулирования электроэнергии. Глава «РусГидро» Николай Шульгинов отметил: «Для нас приоритет — развитие Дальнего Востока, включая его изолированные районы. Люди там живут в сложных условиях, и наша задача — обеспечить им достойное качество жизни».

Ветродизельная электростанция будет самым мощным объектом «зеленой энергетики» в Якутии. Сейчас лидерство у солнечной электростанции, расположенной в поселке Батагай Верхоянского района. Ее мощность — 1 МВт.