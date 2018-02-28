Украина увеличила поставки европейского газа из-за похолодания

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Объем поставок газа из Европы повысил «Нафтогаз Украины», сообщает ТАСС. Причина увеличения импорта — наступление сильных холодов: по данным Укргидрометцентра, температура воздуха понизилась до —20. Теперь Словакия и Венгрия поставляют Украине дополнительно 12 млн кубометров в сутки, рассказал главный коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Сейчас Украина потребляет 170 млн кубометров газа ежесуточно, увеличив этот показатель на 32 млн по сравнению с 2017 годом. Ранее сообщалось, что отбор газа из хранилищ увеличен на 7 процентов и теперь составляет до 101 млн кубометров ежесуточно. С ноября 2015 года «Нафтогаз Украины» перестал закупать российский газ. Теперь газ поставляют из Польши, Венгрии и Словакии.