Украинский спортсмен прокомментировал объятия с российским атлетом на пьедестале ОИ

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Спортсмен из Украины Александр Абраменко рассказал, что обнял российского атлета Илью Бурова на церемонии награждения на Олимпиаде в Пхенчхане в порыве сильных душевных эмоций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Укринформ».

Когда спортсмены стояли на пьедестале, олимпийский чемпион Абраменко обнял Бурова и завернул его в украинский флаг. Поступок спортсмена вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях.

Абраменко заметил, что в его поступке не было никакой политики. «Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обвернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует», — цитирует украинского атлета «Укринформ».

Абраменко стал олимпийским чемпионом в дисциплине лыжная акробатика. Россиянин Буров завоевал «бронзу», «серебро» досталось китайскому спортсмену Цзя Цзунъяну.