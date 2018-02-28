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СМИ: В красноярском МВД начались обыски

28 февраля 2018, 08:19

Александра Кузнецова и Андрея Петручени подозревают в превышении полномочий.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении замруководителя регионального ГУ МВД Александра Кузнецова и бывшего замначальника тыла Андрея Петручени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Кузнецова и Петручени подозревают в превышении полномочий.

В конце 2012 года они подписали акт выполненных работ по строительству СИЗО в Норильске на 200 млн рублей, но объект так и не был построен, рассказал собеседник агентства.

Сегодня утром в служебных кабинетах главка начались обыски. 

В региональных СК и МВД ситуацию пока не прокомментировали.


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