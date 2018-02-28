Пентагон: Россия силой хочет перекроить международные границы

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил Россию в желании силой перекроить международные границы. Об этом сообщает ТАСС.

В своем выступлении на встрече в Пентагоне с коллегой из Черногории Предрагом Бошковичем Мэттис поздравил Подгорицу с тем, что она «стала составной частью НАТО, укрепив трансатлантический союз».

«Вместе с другими членами НАТО мы противостоим общим угрозам в сфере безопасности. Против этого выступает Россия, которая стремится силой перекроить международные границы, а также получить возможность прибегать к праву вето в отношении принимаемых европейцами дипломатических, экономических решений и решений в области безопасности», — цитирует агентство Мэттиса.

Штаты и дальше будут призывать Россию «соблюдать как букву, так и дух взятых на себя международных обязательств», сказал глава Пентагона.

Мэттис подчеркнул стремление США укреплять военные отношения с Черногорией.

Бошкович заметил, что, присоединившись к НАТО, Черногория «успешно выполнила свою первую внешнеполитическую приоритетную задачу».

Черногория стала 29-м членом НАТО 5 июня 2017 года.