Спустя три дня протеста в Иерусалиме открылся Храм гроба Господня

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). В Иерусалиме открылся Храм гроба Господня, который был закрыт три дня в связи с протестом христианских конфессий против планов мэрии обложить церковное имущество налогом. Об этом сообщает РИА Новости.

Хранители святыни восстановили к ней доступ, когда израильские власти согласились пойти на переговоры об урегулировании спора с приостановкой взыскания налога.

Открывать врата пришли представители греко-православной, армянской и католической церквей, которые вместе управляют Храмом гроба Господня. Эти конфессии организовали протест, отказавшись уплатить в муниципалитет Иерусалима налог со всей недвижимости, за исключением собственно молельных домов.

Мэрия посчитала, что общая задолженность церквей перед бюджетом города превышает 186 млн долларов, выставила церквям неустойки за предыдущие годы и собиралась начать арестовывать банковские счета.

Во вторник церковные лидеры распространили заявление, в котором поблагодарили главу Правительства Израиля Биньямина Нетаньяху за «конструктивное вмешательство» в проблему и заявили, что готовы сотрудничать с межведомственной рабочей группой, привлеченной к поиску компромисса.