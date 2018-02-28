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Свищев рассказал о будущем Крушельницкого

28 февраля 2018, 07:44

Крушельницкий не планирует завершать карьеру, заявил глава Федерации керлинга РФ.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ). Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев рассказал о том, что ожидает российского керлингиста Александра Крушельницкого, которого подозревают в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает Russia Today.

«Мы не наделены такими полномочиями — расследовать, мы должны оказывать содействие, собирать и предоставлять информацию профессиональным специализированным органам», — цитирует Свищева «Звезда».

Нужно собрать неоспоримые доказательства в поддержку спортсмена, заметил глава федерации.

«Судьбу его мы обговорили с ним. Он будет заниматься сбором доказательной базы, и мы будем минимизировать его возможную дисквалификацию. Одновременно с этим надо тренироваться и не вешать нос», — сказал Свищев, добавив, что Крушельницкий не планирует завершать карьеру.

Ранее Свищев объяснил высокую концентрацию мельдония в допинг-пробах Крушельницкого разовым применением.


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