Минобороны РФ рассказало о тяжелой ситуации в сирийских Ракке и Эт-Танфе

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Самая тяжелая гуманитарная ситуация в Сирии сложилась в районах, подконтрольных коалиции во главе с Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

«После громких заявлений об освобождении от ИГ* эти районы превратились в „черные дыры“, ситуация в которых абсолютно непрозрачна ни для сирийского правительства, ни для международных наблюдателей», — заявил Конашенков.

Чтобы ликвидировать тяжелую гуманитарную ситуацию в сирийских Ракке и Эт-Танфе, международные организации должны срочно принять меры, заметил он.

Ранее в коалиции США не поддержали российское предложение создать комиссию по Ракке.

*ИГ — запрещенная в России террористическая организация.