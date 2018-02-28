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Политика

Минобороны РФ рассказало о тяжелой ситуации в сирийских Ракке и Эт-Танфе

28 февраля 2018, 06:58

Международные организации должны срочно принять меры, чтобы ликвидировать тяжелую ситуацию в подконтрольных США районах Сирии, считает Конашенков.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Самая тяжелая гуманитарная ситуация в Сирии сложилась в районах, подконтрольных коалиции во главе с Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

«После громких заявлений об освобождении от ИГ* эти районы превратились в „черные дыры“, ситуация в которых абсолютно непрозрачна ни для сирийского правительства, ни для международных наблюдателей», — заявил Конашенков.

Чтобы ликвидировать тяжелую гуманитарную ситуацию в сирийских Ракке и Эт-Танфе, международные организации должны срочно принять меры, заметил он.

Ранее в коалиции США не поддержали российское предложение создать комиссию по Ракке.

*ИГ — запрещенная в России террористическая организация.


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