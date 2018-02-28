Россиянина с чемоданом кокаина задержали в аэропорту Буэнос-Айреса

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Гражданина России задержали в аэропорту Буэнос-Айреса при попытке вывезти из Аргентины порядка четырех килограммов кокаина. Об этом сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в Twitter.

Сотрудники правоохранительных органов в международном аэропорту Эсейса провели досмотр багажа, который принадлежал россиянину, и обнаружили несколько килограммов кокаина, спрятанных в двойное дно чемодана, написала Буллрич.

«Да, после 389 килограммов кокаина, найденных на прошлой неделе в привязке к Посольству России, мы усилили контроль вдоль и поперек страны», — говорится в сообщении в социальной сети.

Россиянин направлялся во Франкфурт рейсом Lufthansa, пишет газета Clarin, на которую ссылается министерство безопасности.

Общая масса упаковок кокаина, найденных в его чемодане, составляет 3,526 кг, говорится в сообщении издания.