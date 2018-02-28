WADA подтвердило лишение РФ возможности проведения международных соревнований

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) подтвердили информацию, появившуюся в СМИ о том, что с 1 апреля Россия не сможет принимать любые спортивные международные турниры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера WADA по связям с общественностью Мэгги Дюранд.

«В соответствии с поправками в кодекс, утвержденными советом учредителей WADA в ноябре 2017 года, которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только от стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу WADA», — цитирует агентство Дюранд.

Таким образом, до восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА) никакие новые заявки от России на проведение международных турниров рассматриваться не будут.

WADA наделило РУСАДА статусом несоответствия своему кодексу в ноябре 2015 года.