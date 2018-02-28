Станислав Галиев: «Нам помогли трибуны»

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу над «Торпедо» (5:2), которому и он забросил одну шайбу. При этом хоккеист признал свою вину в пропущенной шайбе, сообщает пресс-служба казанской команды.

«Не сказал бы, что мы сильно волновались, все ребята соскучились по игре. Было много эмоций в раздевалке перед началом матча. Нам повезло, что мы играли дома при наших трибунах, нам это помогло. У нас были удаления, я подвел команду. Где-то не сыграли в большинстве, пропустили. Нужно будет посмотреть эти моменты. Может, потеряли немного уверенность после пропущенных голов, но потом поговорили в раздевалке и прибавили. Начал работать над бросками с пятака. Прислушался к тренерам. Если больше лезть на пятак, будет больше моментов, больше возможностей», – заметил спортсмен.

«Абсолютно без разницы, с кем играть в плей-офф. Но матч с "Салаватом" будет важным. Хочется закончить чемпионат победой и выйти в плей-офф с хорошим настроением», – добавил Галиев.