Антон Ландер: «Мы провели хороший матч»

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Шведский форвард «Ак Барса» Антон Ландер прокомментировал победу над «Торпедо» (5:2), отметив хет-трик Алексея Потапова, сообщает пресс-служба клуба.

«Мы провели хороший матч, не считая второго периода, в котором мы пропустили две шайбы и допустили слишком много ошибок. "Торпедо" этими ошибками воспользовалось. Но уже после перерыва мы сыграли так, как и должны были. Я очень счастлив за Алексея, хет-трик сделал! Он настоящий командный игрок. Алексей делает все для успеха "Ак Барса". Очень рад, что играю в одной команде с ним. Поздравляю его с хет-триком. В моменте с пятым голом мог бросить сам, но отдал ему передачу под хет-трик. Он находился на пятаке. Я подумал: "Что же, почему бы и нет?" Мы вели в счете 4:2, и он заслужил еще один гол. Многие обратят внимание на его голы, а в конце матча Потапов заблокировал очень сильный бросок. Он настоящий командный игрок», – отметил швед.

Ландер не стал скрывать удовлетворения от первого места команды по итогам регулярного чемпионата: «Конечно, для меня это много значит. Иначе зачем мы бы играли на победу в каждом матче? Сезон пролетел моментально. Мы хотели победить в конференции. Но сейчас рано думать о плей-офф, так как впереди матч с "Салаватом Юлаевым". Это важная игра для всех нас, мы хотим победить. Ну а потом забыть о регулярке и сконцентрироваться на плей-офф».

«Мы с Линусом Умарком (форвард «Салавата Юлаева» – прим. Т-и) хорошие друзья и давно друг друга знаем. Он отличный игрок, очень техничный и талантливый. Но когда мы играем друг против друга, я забываю о наших отношениях. Мне хочется победить», – подчеркнул Ландер.