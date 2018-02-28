Алексей Потапов: «Меня всего трясло»

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Автор хет-трика в ворота «Торпедо», нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов прокомментировал победу клуба (5:2) его пресс-службе.

«Сегодня выходил на первый период, и меня всего трясло, адреналин выделялся. Очень непростой матч. Никому ничего не доказывал (сезон Алексей начинал в «Торпедо» – прим. Т-и). Хотел показать свою игру», – пояснил хоккеист.

«Спасибо большое капитану Александру Свитову, который поддерживал меня, и ребятам. Они знали, что для меня это непростой матч, и помогли. От первого места на "Востоке" нет никаких ощущений. Что первое, что десятое. Для нас самое важное – это плей-офф, а там все начинается с чистого листа», – признал Потапов.