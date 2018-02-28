Андрей Назаров: «Спишем на месячную паузу»

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал домашнее поражение от «Лады» (0:4), посетовав на большой перерыв в чемпионате.

«Коллегу поздравляю с победой! Соглашусь, хорошо играли. По своим… Ну, наверное, спишем на месячную паузу. Это не отговорка. Просто надо понимать, хоть разговаривай, хоть показывай, мотивация потеряна, где-то не везет. Во всех компонентах. Ноль голов забили. Если о результативности, то последняя игра в Уфе показала, что неплохо двигаемся», – отметил специалист.

«Все-таки потеря мотивации – это неправильно. Мы играем для болельщиков. А болельщики – спасибо им – сегодня пришли и здорово болели за нас. Поэтому мы должны были играть лучше, намного лучше. Надо быстрее забыть этот матч и готовится к Магнитогорску. Еще есть одна игра», – резюмировал Назаров.