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Спорт

Петерис Скудра: «Хороший боевой матч»

28 февраля 2018, 01:14

Наставник «Торпедо» не стал комментировать хет-трик своего бывшего подопечного Алексея Потапова.

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:5), не став при этом комментировать хет-трик своего бывшего подопечного, а ныне форварда «Ак Барса» Алексея Потапова.

«Хороший боевой матч. Игра команды понравилась, но в меньшинстве не хватило концентрации, допустили системные ошибки. Но матч был хороший, создали много моментов, просто у «Ак Барса» чуть больше мастерства», – признал специалист.

«Хет-трик Потапова? У него есть тренер, я отвечаю за своих ребят», – отрезал Скудра. 


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