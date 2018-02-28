Зинэтула Билялетдинов: «Игра была непростая»

(Казань, 28 февраля, «Татар-ифном», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Торпедо» (5:2), признав, что его подопечные волновались.

«Игра была непростая. Товарищеские матчи – это совершенно другое. Были ошибки, но и желание было огромное. Было видно, что мои игроки волновались. Есть вопросы, которые надо поправить. Я бы немного побольше уделил внимания акции в честь двадцатилетия первого чемпионства «Ак Барса». Это люди, которые первыми завоевали золотые медали. Две минуты – это очень быстро, можно было побольше уделить внимания, сказать несколько хороших слов. Я бы это сделал так», – сказал Билялетдинов.

Хет-трик Алексея Потапова не вызвал у наставника казанцев особых эмоций: «Меня устраивает, если он будет забивать столько в каждом матче».